Криштиану Роналду остановил автобус португальской сборной ради ребенка

Звезда португальской сборной и клуба «Ювентус», нападающий Криштиану Роналду попросил остановить автобус с национальной командой ради своего маленького поклонника. Маленький мальчик с плакатом, на котором он просил любимого игрока обнять его, стоял на улице на пути следования футболистов с тренировки.

Больной лейкемией паренек по имени Эдуардо поднялся в автобус и сфотогрфировался с футболистом. Видео этой сцены было опубликовано в твиттере SportsCenter .

#Video ?Todav?a no lo viste? ?HERMOSO GESTO DE CRISTIANO RONALDO! El crack portugu?s hizo que el micro de la Selecci?n lusa se detenga para que un peque?o fan?tico pueda llevarse una foto con ?l.https://t.co/jagtjf1P6P — SportsCenter (@SC_ESPN) 9 июня 2019 г.







Жест форварда оценили поклонники — в том числе и российские, назвавшие Роналду «великим человеком и великим игроком», и заметили, что такие моменты помогают понять, что от любых дел можно найти возможность отвлечься, чтобы совершить благородный поступок.

Напомним, 9 июня предстоит финальный матч Лиги наций УЕФА, где сборная Португалии сразится с голландцами. По российскому времени игра начнется в 21.45.