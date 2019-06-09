В петербургском общежитии два араба спорили о том, кто из них лучше знает русский. Проигравший уехал в больницу с ножевым ранением

Иностранные студенты Петербургского государственного университета путей сообщения подрались из-за любви к русскому языку. Действие происходило вечером 8 июня в общежитии на Большой Посадской, 7.

По данным «Фонтанки», 24-летний гражданин Туниса заглянул в комнату к своему 40-летнему товарищу из Ирака, обучающемуся на 2 курсе центра русского языка. Он сказал старшему знакомому, что тот будет плохим преподавателем, так как по-русски говорит очень плохо. Наверняка, всё было приправлено оскорблениями на арабском, потому что иракец использовал нож, с помощью которого в тот момент готовил ужин.

В итоге гражданин Туниса был госпитализирован в Покровскую больницу с резаной раной предплечья.





