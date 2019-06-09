В подвале жилого дома на Новороссийской нашли 9 килограммов тротила. Здание находится на балансе Минобороны

Необычную заначку нашли работники ремонтной бригады в подвале одного из домов Выборгского района Петербурга. Меняя трубы, они наткнулись на 9,3 килограмма тротила, заботливо кем-то припрятанного.

По данным «Фонтанки», сообщение о находке поступило в полицию около 11 утра 8 июня. Правоохранителям рассказали, что в подвале жилого дома под номером 24 на улице Новороссийской лежат тротиловые шашки. Информатор отметил, что здание находится на балансе Минобороны РФ.

Специалисты, приехавшие на место, изъяли 125 шашек, каждая из которых весит 75 граммов. «Заначку» отправили на экспертизу.





