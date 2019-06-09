Конституционный суд Молдавии передал обязанности президента премьер-министру Павлу Филипу. Додон грозит мобилизацией

9 июня Конституционный суд Молдавии принял решение о временной передаче полномочий президента исполняющему обязанности премьер-министра Павлу Филипу. Это сделано для роспуска парламента и назначения досрочных выборов – президент страны Игорь Додон сделать это отказывался, что сочли невыполнением конституционных обязательств с его стороны. Действия противников Додон назвал «узурпацией власти», а решение Конституционного суда объяснил его подконтрольностью. В качестве ответа Додон пригрозил «мобилизацией» – внутренней и внешней.

Согласно тексту постановления, который приводит «Радио Кишинев», «в соответствии со статьей 91 Конституции действующий премьер-министр Павел Филип, исполняющий обязанности временно исполняющего обязанности президента Республики Молдова, прикажет Конституционному суду определить обстоятельства, оправдывающие роспуск парламента, и, в зависимости от них, издаст указ о роспуске парламента и назначении даты досрочных парламентских выборов».

Новое правительство во главе с премьер-министром Майей Санду, которая была кандидатурой Додона, было утверждено лишь накануне, 8 июня. Но было слишком поздно: как пояснил КС, правительство должно было быть создано до полуночи 7 июня.

После этого вечером 8 июня была принята декларация «Об осуждении попытки узурпации власти Демократической партией и ее лидером Владимиром Плахотнюком через Конституционный суд». В тексте Молдавия была названа «захваченным государством», а действия КС, отказывавшегося признавать легитимность нового правительства, назывались «незаконными».







«Как мы видим, Демпартия не собирается мирно передавать власть законному парламентскому большинству и законному правительству, – написал Игорь Додон в Facebook. – И это несмотря на то, что вчерашние процессы в парламенте и новое сформированное правительство встретили поддержку подавляющего большинства граждан и были признаны нашими внешними партнерами с Запада и Востока. В этой ситуации у нас нет другого выхода, кроме как обратиться к международному сообществу с призывом стать посредниками в процессе мирной передачи власти и/или призвать народ Молдовы на беспрецедентную мобилизацию и выход на мирные протесты».

В то же время, участвовать в уличных акциях, организованных Демпартией, Додон народу Молдавии не рекомендует.

«Призываю всех оставаться дома, рядом со своими родными, – написал он. – Не поддавайтесь на угрозы и повокации уходящей власти Плахотнюка. Ситуация уже изменилась. В Молдове наступили перемены!»