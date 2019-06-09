В ДТП с деревом в Приозерском районе Ленобласти погиб водитель. Двое пассажиров - в тяжёлом состоянии

Потерявший управление "Фольксваген гольф" в деревне Петровское Ленобласти 9 июня вылетел в кювет и врезался в дерево. Об этом сообщает Отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Авария стала смертельной для водителя 1992 г.р. По предварительной информации, двое его пассажиров 1989 г.р. и 1994 г.р. были сильно травмированы в результате ДТП, их госпитализировали в тяжёлом состоянии.

Поездка молодых людей трагически закончилась в 7:42.

Обстоятельства произошедшего выясняются, по факту смертельного ДТП проводится проверка.





