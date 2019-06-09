В Невском районе "Фольксваген" сбил пожилого пешехода. Дедушку госпитализировали в тяжёлом состоянии

В Невском районе Петербурга 9 июня госпитализировали мужчину 1930 года рождения, попавшего под машину.

По предварительной информации Отдела пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, во дворе дома 36 корпус 5 по улице Тельмана фургон "Фольксваген" сбил пешехода. Инцидент произошёл около 8:30 утра.

Водитель 1995 года рождения сдавал назад, когда под колёсами оказался пенсионер. В результате ДТП пожилой мужчина получил серьёзные травмы. Его состояние медики оценили как тяжёлое.

По факту ДТП проводится проверка.





