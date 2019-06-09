В России ужесточили наказание за кражу электричества

9 июня вступил в силу закон, согласно которому штрафы за повторное незаконное подключение к электрическим и тепловым сетям будут выше. Об этом сообщает "Парламентская газета".

Административная ответственность за повторно совершенное самовольное подключение к электрическим или тепловым сетям, а также за безучетное использование электрической, тепловой энергии, нефти, газа или нефтепродуктов повлечёт за собой денежное взыскание в размере от 15 до 30 тысяч рублей.

Для должностных лиц наказание строже – от 80 до 200 тысяч рублей или дисквалификация на 2 – 3 года; для юридических лиц – от 200 до 300 тысяч рублей.





