Кремль назвал дату «Прямой линии» с Путиным

Президент Владимир Путин выйдет на связь с народом в четверг, 20 июня. Об этом сообщила 9 июня пресс-служба Кремля.

Эфир ежегодной специальной программы «Прямая линия с Владимиром Путиным» на гостелеканалах и радиостанциях начнётся в 12:00. Вопросы начнут принимать с 8.00 мск 9 июня – по телефону, через соцсети или мобильное приложение. Также сообщается о возможности задать вопрос по видеосвязи непосредственно в день «прямой линии».

Это будет семнадцатая телепередача, в которой президент РФ отвечает на вопросы граждан. Впервые она вышла в 2001 году. Когда Путин возглавлял кабмин, она называлась «Разговор с Владимиром Путиным». В прошлом году общение Путина с народом длилось 4,5 часа.





