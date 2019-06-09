Дело Голунова передали в Главное следственное управление МВД по Москве
Уголовное дело в отношении Ивана Голунова передали из УВД по Западному административному округу столицы в Главное следственное управление МВД по Москве для объективного расследования. Об этом говорится на сайте МВД.
"Уголовное дело в отношении Ивана Голунова, возбужденное УВД по ЗАО Москвы, по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 30 и 228.1 УК РФ, в целях объективного и всестороннего расследования передано для дальнейшего производства предварительного следствия в Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве. Расследование уголовного дела находится на личном контроле начальника ГУ МВД России по Москве Олега Баранова," – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по Москве Юрий Титов.
Напомним, Голунова обвиняют в покушении на сбыт наркотиков. 8 июня суд в качестве меры пресечения назначил двухмесячный домашний арест. Журналист рассказал, что его преследуют из-за расследования о похоронном бизнесе.
Справка:
До «Медузы» Иван Голунов был корреспондентом Slon.ru (сейчас — Republic), Forbes, «Ведомостей», РБК и телеканала «Дождь». Специализация Ивана — расследования о коррупции. В «Медузе» Голунов работает с 2016 года, он автор более 100 расследований, статей и заметок. С сегодняшнего дня все они доступны для распространения по лицензии Creative Commons.
Иван Голунов был задержан днём 6 июня по подозрению в наркоторговле. По его словам, запрещённое вещество в рюкзак и квартиру попало без его ведома, в редакции говорят об угрозах. После задержания Голунову не позволили вызвать адвоката. В полиции его якобы избили, после чего не разрешили вызвать скорую помощь, чтобы зафиксировать побои. Кроме того, силовики отказались взять у журналиста смывы рук и срезы ногтей — их экспертиза могла бы подтвердить, что Голунов не прикасался к наркотикам. Кроме того, изначально пресс-служба МВД обнародовала фотографии лаборатории по производству запрещённых веществ, которая якобы располагалась в квартире Голунова, а потом признала, что снимки были сделаны в другом месте.
8 июня Голунов рассказал, что его били, однако врачи заявили, что не нашли у журналиста серьёзных травм.
Журналисты вышли на пикеты в нескольких городах России 7 июня. В Петербурге силовики были вежливы. Акция прошла мирно. Сегодня пикеты возобновились. О том, как профессиональное сообщество отреагировало на задержание коллеги, и почему полиция дала задний ход — читайте в материале «Фонтанки».