Дело Голунова передали в Главное следственное управление МВД по Москве

Уголовное дело в отношении Ивана Голунова передали из УВД по Западному административному округу столицы в Главное следственное управление МВД по Москве для объективного расследования. Об этом говорится на сайте МВД.

"Уголовное дело в отношении Ивана Голунова, возбужденное УВД по ЗАО Москвы, по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 30 и 228.1 УК РФ, в целях объективного и всестороннего расследования передано для дальнейшего производства предварительного следствия в Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве. Расследование уголовного дела находится на личном контроле начальника ГУ МВД России по Москве Олега Баранова," – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по Москве Юрий Титов.

Напомним, Голунова обвиняют в покушении на сбыт наркотиков. 8 июня суд в качестве меры пресечения назначил двухмесячный домашний арест. Журналист рассказал, что его преследуют из-за расследования о похоронном бизнесе.





