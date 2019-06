За Голунова вступились Совет Европы и Посольство США

Информация о преследовании Голунова внесена на платформу Совета Европы по защите журналистов. Об этом в Twitter 8 июня сообщил пресс-секретарь Совета Европы (СЕ) Даниэль Хёльтген.

"Совет Европы обеспокоен задержанием корреспондента "Медузы" в Москве Ивана Голунова", – заявил Хёльтген.

We are concerned about reports of a violent arrest of Investigative Journalist Ivan #Golunov in Moscow and have received an alert on our platform for the protection of #journalists https://t.co/6eBZmGLTEK

В защиту расследователя высказалось и Посольство США в Москве, заявив, что Голунов не должен подвергаться преследованиям за то, что он просто выполнял свою журналистскую работу.

"Мы присоединяемся к российскому медиа-сообществу и призываем освободить Ивана Голунова. Необходимо провести тщательное и прозрачное расследование этого дела", – написала в Twitter пресс-секретарь дипмиссии Андреа Калан.

We join the Russian media community in calling for Ivan Golunov's release. There should be a thorough and transparent investigation into this case. Like all journalists simply doing their jobs, #Golunov should not be targeted in relation for his work. @meduzaproject