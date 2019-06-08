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Общество
08.06.2019 23:52
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За Голунова вступились Совет Европы и Посольство США

Информация о преследовании Голунова внесена на платформу Совета Европы по защите журналистов. Об этом в Twitter 8 июня сообщил пресс-секретарь Совета Европы (СЕ) Даниэль Хёльтген.

"Совет Европы обеспокоен задержанием корреспондента "Медузы" в Москве Ивана Голунова", – заявил Хёльтген.

We are concerned about reports of a violent arrest of Investigative Journalist Ivan #Golunov in Moscow and have received an alert on our platform for the protection of #journalists https://t.co/6eBZmGLTEK

— Daniel Holtgen (@CoESpokesperson) 8 июня 2019 г.


В защиту расследователя высказалось и Посольство США в Москве, заявив, что Голунов не должен подвергаться преследованиям за то, что он просто выполнял свою журналистскую работу.

"Мы присоединяемся к российскому медиа-сообществу и призываем освободить Ивана Голунова. Необходимо провести тщательное и прозрачное расследование этого дела", – написала в Twitter пресс-секретарь дипмиссии Андреа Калан.

We join the Russian media community in calling for Ivan Golunov's release. There should be a thorough and transparent investigation into this case. Like all journalists simply doing their jobs, #Golunov should not be targeted in relation for his work. @meduzaproject

— Andrea Kalan (@USEmbRuPress) 8 июня 2019 г.

Между тем, петиция с требованием освободить журналиста и выяснить все подробности его задержания собрала уже 78 тысяч голосов. В поддержку репортёра выступили множество журналистов и деятелей культуры, в том числе, Борис Гребенщиков, Юрий Шевчук, Оксимирон.

Суд вечером 8 июня отправил Голунова под домашний арест на два месяца. На суде он рассказал, что, по его мнению, его преследуют из-за расследования о похоронном бизнесе.

Справка:

До «Медузы» Иван Голунов был корреспондентом Slon.ru (сейчас — Republic), Forbes, «Ведомостей», РБК и телеканала «Дождь». Специализация Ивана — расследования о коррупции. В «Медузе» Голунов работает с 2016 года, он автор более 100 расследований, статей и заметок. С сегодняшнего дня все они доступны для распространения по лицензии Creative Commons.

Иван Голунов был задержан днём 6 июня по подозрению в наркоторговле. По его словам, запрещённое вещество в рюкзак и квартиру попало без его ведома, в редакции говорят об угрозах. После задержания Голунову не позволили вызвать адвоката. В полиции его якобы избили, после чего не разрешили вызвать скорую помощь, чтобы зафиксировать побои. Кроме того, силовики отказались взять у журналиста смывы рук и срезы ногтей — их экспертиза могла бы подтвердить, что Голунов не прикасался к наркотикам. Кроме того, изначально пресс-служба МВД обнародовала фотографии лаборатории по производству запрещённых веществ, которая якобы располагалась в квартире Голунова, а потом признала, что снимки были сделаны в другом месте.

8 июня Голунов рассказал, что его били, однако врачи заявили, что не нашли у журналиста серьёзных травм.

Журналисты вышли на пикеты в нескольких городах России 7 июня. В Петербурге силовики были вежливы. Акция прошла мирно. Сегодня пикеты возобновились. О том, как профессиональное сообщество отреагировало на задержание коллеги, и почему полиция дала задний ход — читайте в материале «Фонтанки».

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