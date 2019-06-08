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Общество
08.06.2019 23:27
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Фильм Лунгина сослужил службу Следственному комитету. Стало известно, как было раскрыто убийство зампреда ЦБ Козлова

Фильм «Остров» Павла Лунгина помог следователю раскрыть убийство зампреда Центробанка Андрея Козлова. Об этом, вспоминая события 2008 года,  рассказал следователь Валерий Хомицкий в фильме, снятом для YouTube-канала СК.

«У нас было задержано сразу три исполнителя, мы начали с ними работать, но это на то время мало что давало: каждый почти ничего не знал ни о заказчике преступления, ни о ком-либо из посредников, – рассказал он. – Нам надо было проанализировать, кому конкретно было выгодно убийство Андрея Козлова. Рассчитывали и анализировали долго, но на поверхность у нас всплыли все банки некоего Френкеля: когда Козлов закрывал один банк Френкеля — он открывал другой, после закрытия второго его банка он открывал третий. Но принять решение о задержании, аресте Френкеля я на основании таких данных не мог. Это была совокупность косвенных доказательств».

После изучения звонков исполнителей убийства с посредниками появилась фигура Лианы Аскеровой. Накануне ее задержания по телевидению прошел фильм Павла Лунгина «Остров» – об искуплении за убийство, совершенное в молодости. Так вышло, что посмотрели его и следователь, и подозреваемая. В ходе беседы, состоявшей из общих, ознакомительных вопросов о личности Аскеровой, один из них попал в точку.

«Я сказал: «Вчера фильм такой посмотрел, ты не видела случайно?» – вспоминает Хомицкий. – Смотрит на меня говорит: «Остров»? «Да». «Да, я вчера его смотрела». Я сделал такую паузу, прошло какое-то время молчания. Говорю: «Лиана, а как ты с этим жить будешь?» Молчание. Я молчу, она молчит. Пауза. Она понимает, что я спросил: ведь один из бойцов, который убивал своего командира, всю последующую свою жизнь думал о том, как же ему жить дальше, как это все замолить? Она смотрит мне в глаза, говорит: «Да, сложно мне жить будет дальше. Френкель заказал это убийство».



Эти показания позволили провести обыски и допросы, в ходе которых информация подтвердилась и преступление было раскрыто.

В ноябре 2008 года Алексей Френкель был приговорен к 19 годам лишения свободы, его соучастница Аскерова — к 13.

Фильм «Остров» Павла Лунгина был снят в 2006 году, главную роль в нем исполнил актер Петр Мамонов.

Напомним, весной 2019 года другой фильм Лунгина, «Братство» о войне в Афганистане не был допущен в прокат, как предполагалось изначально, 9 мая. Картина вышла на день позже из-за протестов ветеранов-афганцев, увидевших в фильме нехватку патриотизма и очернение происходивших в те времена событий. Режиссер оказался в больнице.


© Фонтанка.Ру

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