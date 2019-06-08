Пассажиры «Уральских авиалиний» вылетели в Екатеринбург, но снова оказались в Пулково. Виноват датчик

Самолёт «Уральских авиалиний» рейсом U6-226, направляющийся в Екатеринбург, вынужденно вернулся в Пулково вечером 8 июня, сделав круг над Петербургом.

Airbus A320-214 пошёл на взлёт в 21.15, но уже в 21.52 вернулся обратно. Как пояснили в воздушной гавани Северной столицы, причиной такого маневра стал забарахливший датчик.

«Капитан воздушного судна принял решение о возврате в целях безопасности полетов после того, как на борту сработал датчик неисправности одной из систем», – рассказали корреспонденту «Фонтанки» в пресс-службе Пулково.





