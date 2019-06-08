В Петербурге задержали активиста, развернувшего плакат в поддержку Голунова

У станции метро Гостиный двор в Петербурге вечером 8 июня задержан активист Владислав Корнюшенко, сообщает с места журналист Давид Френкель. По его словам, пикетчику вменяют ст. 20.2 часть 5 КоАП.

Корнюшенко развернул плакат в 22:05, что нарушает порядок пикетирования (до 22:00). Полиция в машине составляет протокол о доставлении. Сам Корнюшенко написал в соцсетях, что его везут в 28 отдел полиции.

Напомним, несколько десятков журналистов собрались сегодня в очередь на одиночный пикет в поддержку журналиста-расследователя Ивана Голунова. Его обвиняют в попытке распространения наркотиков. Суд отправил его под домашний арест.





