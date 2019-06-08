«Потерял счет времени с тайской подругой». Задержан россиянин, поправивший визу шариковой ручкой

Азиатские СМИ клянут любовь: как стало известно 8 июня изданию The Thaiger, 32-летний россиянин Дмитрий Игнатов задержан в Таиланде. Теперь, по подсчетам российских СМИ, узнавших об инциденте, ему угрожает лишение свободы на срок до трех лет и/или штраф размером менее 200 долларов — если его сочтут виновным в подделке документов.

Оказалось, что мужчина пропустил срок окончания своей тайской визы на несколько дней и, перед тем как выехать в Камбоджу, подправил ее обычной шариковой ручкой. Но компьютерную базу не обманешь: незадачливому туристу пришлось признаться.

Отвечая на вопросы пограничников, мужчина оправдал свой поступок тем, что «потерял счет времени с тайской подругой».





