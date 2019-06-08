Суд отправил Голунова под домашний арест

Журналист Иван Голунов, обвиняемый в покушени на распространение наркотиков, отправлен под домашний арест на два месяца.

Судья заявил, что можно назначить меру пресечения мягче, чем помещение под стражу, о которой просила сторона обвинения, передаёт "Медуза".

Также ему запретили пользоваться средствами связи и общаться с другими фигурантами дела.

Ранее Голунов рассказал, что, по его мнению, его преследуют из-за расследования о похоронном бизнесе.





