Голунов подозревает, что попал под обвинение из-за расследования о похоронном бизнесе

Голунов заявил, что, вероятнее всего, ему подбросили наркотики из-за расследований о похоронном бизнесе, передаёт Meduza. Его задержали в день сдачи первого черновика материала.

РБК пишет, что, по словам журналиста, он получал угрозы по поводу своего расследования о похоронном бизнесе, это последняя тема, которой он занимался.

«В этой статье есть сведения о связях с этим бизнесом силовиков из УФСБ по Москве и области», — говорит Голунов. Он также напомнил, что после серии текстов в Daily Storm о похоронном бизнесе в издании прошли обыски.

«Мне стали источники говорить, что не надо трогать эту тему, что никому не нужны сложности и проблемы, тебе, наверное, тоже. В прошлый раз такое тоже было, но в этот раз я не придал этому значения, хотя сообщил руководству, что это было», – цитирует журналиста Meduza.





