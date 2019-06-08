МЧС предупредило петербуржцев о приближающемся шторме с грозой и градом

МЧС по Санкт-Петербургу выпустило предупреждение о сильном ветре, грозе и граде, которые обрушатся на город 9 июня.

В сообщении говорится, что местами пройдут ливни, а во время грозы скорость порывов ветра может достигать 19-24 метров в секунду.

Как ранее писала "Фонтанка", нашествие стихии принесёт понижение температуры до плюс 20-22 градусов. На следующей неделе будет малооблачно и до +23.

Напутствие МЧС перед непогодой следующее. Во время грозы рекомендуется не выходить из дома, закрыв окна, держаться подальше от электропроводки, антенн, отключить радио и телевизор, избегать использования телефона и электроприборов. На открытой местности нельзя прятаться под высокие деревья (особенно одинокие), а если укрыться негде, то лучше лечь на землю. В лесу советуют укрыться среди низкорослой растительности. Нельзя купаться в водоемах, бегать, ездить на велосипеде, катающимся на лодке советуют причалить к берегу, а находящимся на возвышенности – спуститься вниз. Автомобилистам рекомендуют остановиться и закрыть окна, из машины не выходить. При сильном ветре надо избегать деревьев и шатких конструкций.







Если ударила молния, прежде всего, потерпевшего необходимо раздеть, облить голову холодной водой и, по возможности, обернуть тело мокрым холодным покрывалом. Если человек еще не пришел в себя, необходимо сделать искусственное дыхание «рот в рот» и как можно быстрее вызвать медицинскую помощь.