Прокурор запросил два месяца ареста для журналиста Ивана Голунова
Сторона обвинения запросила для журналиста «Медузы» Ивана Голунова два месяца ареста.
Как передаёт корреспондент издания Znak из зала Никулинского районного суда Москвы 8 июня, свой запрос обвинение объясняет тем, что в материалах дела якобы есть сведения, что Голунов употребял наркотики. Также основанием для ареста признан загранпаспорт журналиста.
Коллеги и знакомые расследователя «Медузы», в свою очередь, заявили, что он не употребляет даже алкогольные напитки, что связано, в том числе, с заболеваниями.
Справка:
До «Медузы» Иван Голунов был корреспондентом Slon.ru (сейчас — Republic), Forbes, «Ведомостей», РБК и телеканала «Дождь». Специализация Ивана — расследования о коррупции. В «Медузе» Голунов работает с 2016 года, он автор более 100 расследований, статей и заметок. С сегодняшнего дня все они доступны для распространения по лицензии Creative Commons.
Иван Голунов был задержан днём 6 июня по подозрению в наркоторговле. По его словам, запрещённое вещество в рюкзак и квартиру попало без его ведома, в редакции говорят об угрозах. После задержания Голунову не позволили вызвать адвоката. В полиции его якобы избили, после чего не разрешили вызвать скорую помощь, чтобы зафиксировать побои. Кроме того, силовики отказались взять у журналиста смывы рук и срезы ногтей — их экспертиза могла бы подтвердить, что Голунов не прикасался к наркотикам. Кроме того, изначально пресс-служба МВД обнародовала фотографии лаборатории по производству запрещённых веществ, которая якобы располагалась в квартире Голунова, а потом признала, что снимки были сделаны в другом месте. Журналисты вышли на пикеты в нескольких городах России. В Москве полиция задержала 12 человек, но вскоре отпустила без составления протоколов. В Петербурге силовики были вежливы. Акция прошла мирно. Сегодня пикеты возобновились. О том, как профессиональное сообщество отреагировало на задержание коллеги, и почему полиция дала задний ход — читайте в материале «Фонтанки».