Водолазы нашли тело подростка в карьере на улице Димитрова

Подросток утонул во Фрунзенском районе Петербурга днём 8 июня. Водолазы искали его тело несколько часов.

Как сообщают очевидцы в паблике "ДТП и ЧП Санкт-Петербург", спасатели наконец-то нашли тело 16-летнего юноши в карьере у дома 29 по улице Димитрова. Труп доставили на берег в девятом часу вечера.

Местные жители утверждают, что в этом искусственном водоёме регулярно тонут люди. Причина – глинистое дно, которое буквально засасывает жертву.





