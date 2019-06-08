К спасению гибнущей под Петербургом роскошной дачи Фаберже привлекли волонтеров

На заброшенной даче всемирно известного ювелира Карла Фаберже 8 июня провели субботник. Объект культурного наследия федерального значения находится в неудовлетворительном состоянии: как пояснили «Фонтанке» в ВООПИиК, объект требует как минимум консервации. За годы бесхозного простоя дворец, который современники называли «Малым Эрмитажем», утратил значительную часть интерьеров, был разворован. Сейчас он находится в ведомстве ФГБУК АУИПИК Минкультуры России, и кто сможет взять на себя его восстановление — большой вопрос.

О гибели дачи Фаберже близ Осиновой рощи на Песочном шоссе СМИ массово писали еще 12 лет назад. Десять лет назад объект был передан Горному институту. Предполагалось, что к середине лета 2014 года реставрационные работы уже будут проведены, но этого не произошло. Осенью 2016 года объект у Горного изъяли. Оказалось, что за это время из здания, наоборот, только пропал декор каминов и печей.

Привлечь внимание к проблеме, заняться консервацией памятника или как минимум убрать от него мусор и лишние деревья, грозящие разрушением, КГИОП и ВООПИиК привлекли волонтеров «Открытого города» и других организаций. Около сотни человек вышли 8 июня, чтобы помочь имению автора легендарных яиц Фаберже протянуть еще сколько-то времени до появления благородного инвестора, разбирающегося в истории.







Сегодняшняя акция — не последняя, когда любой петербуржец может приложить свой труд на сохранение истории города. По информации АУИПИК, в июне в рамках проекта «Открытый город» запланированы четыре субботника по благоустройству и консервации дачи Карла Фаберже. Участие в них примет около 400 человек.