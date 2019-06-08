Сборная России разгромила Сан-Марино в квалификации Евро-2020. Четыре из девяти забил Дзюба
Разгромной победой сборной России завершился матч отборочного этапа чемпионата Европы против Сан-Марино в субботу, 8 июня в Саранске. Подопечные Станислава Черчесова выиграли со счётом 9:0.
Голы забили Мекеле Чеволи (автогол, 25 минута), Артем Дзюба (31, 73, 76, 88), Антон Миранчук (41), Федор Смолов (77, 83).
Следущий матч сборная России проведет 11 июня против Кипра в Нижнем Новгороде также в рамках квалификации Евро-2020.