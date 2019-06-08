«Зенит» согласен продать Ригони, но не менее чем за 15 млн евро

Полузащитник петербургского «Зенита» Эмилиано Ригони заинтересовал сразу несколько клубов. Как сообщает Deportes, на игрока претендуют мексиканская «Америка» и «Бока Хуниорс» с «Ривер Плейт» из Аргентины. «Зенит» готов расстаться с Ригони, но требует за него 15 миллионов евро.

Напомним, что Ригони перешёл в петербургский клуб летом 2017 года за 9 миллионов евро. Летом 2018 года «Зенит» отдал Ригони в аренду в итальянскую «Аталанту». В декабре Ригони вернулся в петербургский клуб, сыграв 11 матчей, в которых забил три гола и отдал три голевые передачи. В составе «Зенита» аргентинец стал чемпионом России.

Ранее сообщалось, что окружение Ригони не хочет, чтобы аргентинец оставался в «Зените».





