«Я продал северян». В Архангельске сотрудники МЧС с трудом сняли висельника, напоминающего о ситуации в Шиесе

На одной из главных улиц Архангельска 8 июня на уровне 13-го этажа полдня болталось «протестное» чучело. Службам удалось снять его с электропровода лишь с третьей попытки. Об этом сообщается в паблике «Поморье – не помойка», объединяющего противников строительства мусорного полигона в Шиесе.

«Висельник» с плакатом «Я продал северян» у дома 7 по улице Воскресенской привлек внимание не только горожан, но и полиции. Сначала к месту неодушевлённого одиночного пикета подъехали сотрудники МВД, а затем – МЧС.

Первая попытка снять чучело не увенчалась успехом – не хватило длины лестницы. На второй раз заклинило подъёмник. И только к 14 часам «висельника» сняли. В комментариях очевидцы утверждают, что попыток было и вовсе четыре. На четвёртую пригнали подъёмный кран с люлькой.







Это не первая кукла, которая появляется в знак протеста в связи со строительством полигона для мусора из Москвы на станции Шиес. 2 июня в Архангельске неизвестные вывесили чучело человека с некомплиментарной надписью на табличке в адрес «чаек».

Отметим, что, в том числе, расследование о мусоре из Москвы, который собираются вывозить в регионы, написал журналист Иван Голунов, которого сегодня, 8 июня, обвинили в покушении на распространение наркотиков в большом объёме. Сейчас суд рассматривает ходатайство о мере пресечения в виде ареста.