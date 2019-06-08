Полиция задержала байкера, бросившего свою подругу умирать на Стачек. Он пытался спрятать мотоцикл

Байкера, чья подруга погибла после столкновения мотоцикла с бордюром и выезда на встречную полосу на проспекте Стачек в Петербурге, нашли оперативники уголовного розыска. Мужчину задержали в тот момент, когда он пытался избавиться от байка, спрятав его в фургон.

По данным «Фонтанки», на след мотоциклиста полицию вывел телефон погибшей молодой женщины. Он оказался не защищён паролем, поэтому инспекторы ГИБДД без труда смогли найти в нём контакты родственников жертвы ДТП. У них дорожные полицейские узнали, с кем могла кататься петербурженка в этот день. Полученную информацию инспекторы передали оперативникам из угрозыска.

Те вычислили место, где может находиться подозреваемый, и поехали туда – к дому 82 на проспекте Стачек. И не прогадали. Там они застали 41-летнего мужчину, загоняющего байк-убийцу в фургон, видимо, для того, чтобы избавиться от главной улики. «Фонтанке» стало известно, что подозреваемого зовут Алексей Якушкин. На своей странице в соцсети ВКонтакте он позирует рядом с мотоциклом.

Жуткое и циничное ДТП произошло днём 8 июня у дома 5 по проспекту Стачек. Спортивный мотоцикл при невыясненных обстоятельствах заскочил на разделительный бордюр и выехал на встречку. От удара 33-летняя пассажирка вылетела на дорогу, где угодила под колёса «Мерседеса». От полученных травм женщина скончалась, а байкер скрылся с места ДТП.







Как добавили в ГУ МВД, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Проводится расследование.