Голунова везут из больницы в суд. Врачи не обнаружили у него серьезных травм

Журналиста Ивана Голунова, отправленного по «скорой» в 71-ю больницу Москвы, отпускают «куда положено». Об этом сообщает «Эхо Москвы» со ссылкой на главврача Александра Мясникова.

«Его осмотрел травматолог, терапевт, его осмотрел хирург, мы сделали компьютерную томографию головы, взяли на анализ кровь. По имеющимся данным, у нас нет оснований для дальнейшего пребывания его в госпитале», – заключил он.

По словам главврача, оснований подозревать сотрясение мозга специалисты также не нашли. Зато из-за обнаруженной ссадины было решено ввести ему лекарство от столбняка. Также у журналиста зафиксирована гематома в области глаза.

Теперь Голунова везут в суд — в автозаке. Напомним, сегодня, 8 июня, ему должна быть избрана мера пресечения. Акции в поддержку корреспондента «Медузы» проходят в разных городах России, в Петербурге люди выстроились в очередь на пикет у Гостиного двора. Основные события разворачиваются у Никулинского районного суда в Москве. Следствие ходатайствовало 8 июня об аресте журналиста.





