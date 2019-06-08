Более 50 тысяч человек подписали петицию с требованием освободить журналиста Голунова

Более 53 тысяч человек подписали петицию на сайте change.org в поддержку журналиста интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова.

«Мы требуем освободить Ивана Голунова и выяснить все подробности его задержания», – говорится в тексте обращения. В момент публикации под петицией в защиту расследователя подписались 52 тысячи человек.

Пикеты в поддержку Ивана, которому предъявлено обвинение в покушении на распространение наркотиков в крупных размерах, проходят во многих городах России, в том числе в Петербурге, а также за рубежом.







коллеги в лондоне за ваню pic.twitter.com/X07c0rJEjR — герасименко (@planca) 8 июня 2019 г.

По мнению международной организации «Репортеры без границ», задержание Голунова может означать усиление давления на независимые СМИ в России.

Следствие ходатайствовало 8 июня об аресте журналиста. Вместо суда из-за плохого самочувствия его повезли в больницу с подозрением на перелом рёбер и сотрясение головного мозга (см. видео из больницы). Между тем, 48 часов с момента задержания истекли.