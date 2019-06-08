«Кто-то кому-то позвонил». Андрей Макаревич сообщил об отмене выступления на Красной площади

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич на своей странице в соцсети «Фейсбук» 8 июня сообщил об отмене участия коллектива в праздничном концерте ко Дню России. Сборная программа должна была прозвучать со сцены на Красной площади.

«Если кто-то рассчитывал увидеть «Машину» 12 июня — не увидите. Кто-то кому-то позвонил», – написал он.

Помимо «Машины времени» в концерте были заявлены Олег Газманов, Надежда Бабкина, Александр Розенбаум, Юрий Антонов, Сергей Лазарев и многие другие артисты (финальный список так и не был объявлен). Любопытно, что в конце мая Макаревичу, наоборот, пришлось оправдываться перед поклонниками за согласие участвовать в этом концерте, организованном Минкультом. Артиста стали критиковать за «сотрудничество с властью».

27 мая группе «Машина времени» исполнилось 50 лет. Коллектив проводит праздничные концерты по всей стране, в том числе и в Москве — там их выступление запланировано 29 июня на стадионе «Открытие Арена». В Петербурге «Машину» ждут 15 и 16 ноября.





