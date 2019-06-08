Воскресная гроза с ливнем и градом прогонит из Петербурга жару

Гроза с ливнем и градом принесёт в Петербург долгожданную прохладу. Столбики термометров начнут постепенно понижаться во второй половине дня 9 июня.

По данным северо-западного Гидрометцентра, в ночь на воскресенье в Петербурге и Ленобласти пройдут кратковременные дожди. Днём возможны грозы с ливнем и градом. Нашествие стихии принесёт горожанам и жителям региона облегчение – температура воздуха понизится до 20-22 градусов со знаком плюс.

Комфортная температура сохранится и в первые дни рабочей недели. Синоптики обещают нам малооблачные дни без осадков. Жарче 23 градусов не будет, а умеренный западный ветер уничтожит даже намёки на духоту.

Напомним, в пятницу жители некоторых районов Ленобласти стали свидетелями чрезвычайно крупного града.





