Воскресная гроза с ливнем и градом прогонит из Петербурга жару
Гроза с ливнем и градом принесёт в Петербург долгожданную прохладу. Столбики термометров начнут постепенно понижаться во второй половине дня 9 июня.
По данным северо-западного Гидрометцентра, в ночь на воскресенье в Петербурге и Ленобласти пройдут кратковременные дожди. Днём возможны грозы с ливнем и градом. Нашествие стихии принесёт горожанам и жителям региона облегчение – температура воздуха понизится до 20-22 градусов со знаком плюс.
Комфортная температура сохранится и в первые дни рабочей недели. Синоптики обещают нам малооблачные дни без осадков. Жарче 23 градусов не будет, а умеренный западный ветер уничтожит даже намёки на духоту.
Напомним, в пятницу жители некоторых районов Ленобласти стали свидетелями чрезвычайно крупного града.