На Стачек под колёсами "Мерседеса" погибла пассажирка мотоцикла. Байкер с места ДТП скрылся

Смертельное ДТП произошло 8 июня в Кировском районе Санкт-Петербурга.

Фото: Читатель "Фонтанки"

Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, на проспекте Стачек, дом 5, в 16:50 при невыясненных обстоятельствах мотоцикл врезался в разделительный бордюр и выехал на встречную полосу. Пассажирка 1986 года рождения вылетела с мотоцикла на проезжую часть, прямо под колёса "Мерседеса", который ехал в обратном направлении. Женщина скончалась на месте происшествия от полученных травм.

Мотоциклист с места ДТП скрылся. Его личность не установлена.





