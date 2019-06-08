Следствие направило в суд ходатайство об аресте Голунова

В Никулинский суд поступило ходатайство следователя о заключении под стражу Ивана Голунова. Об этом в Telegram сообщает 8 июня глава международной правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.

"На данный момент материал по избранию меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Голунова И. поступил в Никулинский суд. Ожидается доставка обвиняемого в здание суда", – сказал представитель Никулинского суда.

Адвокат Ольга Динзе направляется в суд для ознакомления с материалом по мере пресечения.





