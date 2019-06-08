Происшествия
Следствие направило в суд ходатайство об аресте Голунова
В Никулинский суд поступило ходатайство следователя о заключении под стражу Ивана Голунова. Об этом в Telegram сообщает 8 июня глава международной правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.
"На данный момент материал по избранию меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Голунова И. поступил в Никулинский суд. Ожидается доставка обвиняемого в здание суда", – сказал представитель Никулинского суда.
Адвокат Ольга Динзе направляется в суд для ознакомления с материалом по мере пресечения.
Справка:
Иван Голунов находится в больнице, так как ему стало плохо перед поездкой в суд. У здания медучреждения дежурят машины полиции. Журналисту предъявлено обвинение в незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотических средств в крупном размере. В поддержку Ивана Голунова в Москве, Петербурге, в других городах России и за рубежом проходят одиночные пикеты.