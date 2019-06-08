На ПМЭФ трудоспособные мужчины узнали, что стали реже умирать. Минздрав аргументировал

Замминистра здравоохранения Олег Салагай на Петербургском международном форуме поделился жизнеутверждающей статистикой. В ходе сессии «Демография как фактор глобальной политики: современные тенденции» он рассказал, что с 2012 года смертность мужчин трудоспособного возраста в России сократилась на 18%. Об этом сообщает «Газета.ру».

Причины очевидны: по сравнению с 2011 годом, утверждает кандидат медицинских наук, россияне стали гораздо меньше пить: по подсчетам экспертов, почти вдвое (с 18 литров алкоголя в 2011 году до 9,3 литра в 2018-м). А смертность, как ни крути, тесно связана с этим и другими факторами риска (среди которых также — курение, нерациональное питание и низкая физическая активность).

Напомним, ранее замминистра труда Алексей Вовченко связал снижение рождаемости с низкими доходами россиян.





