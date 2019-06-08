Адское пекло: петербуржцы купаются с мёртвыми рыбами и затонувшими автомобилями

Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"/Архив

Петербуржцы изнывают от тридцатиградусной жары, в связи с чем городские и областные пляжи 8 июня переполнены. При этом купальщиков не пугает ни мёртвая рыба, ни затонувшие машины.

Так, на карьере вблизи посёлка им. Морозова во Всеволожском районе дети облепили «Форд Эскорт» с белорусскими номерами. Как, а главное зачем автомобиль оказался в воде, – неизвестно, но юные купальщики, кажется, в восторге от такого аттракциона.

На пляже Ласковый в Курортном районе Петербурга тем временем рабочие убирают мёртвых ершей в плотные черные пакеты. Впрочем, отдыхающих трупы рыб, кажется, не очень смущают. Людей много как на самом пляже, так и в заливе.







кадр из видео/Мегаполис | Санкт-Петербург | Питер

Ранее «Фонтанка» писала о сотнях, если не тысячах, мёртвых ершей, которых прибило к берегу Финского залива. Экологи списывают мор на жару, нехватку кислорода и цветение зелёных водорослей, которые тоже отбирают кислород у рыб.