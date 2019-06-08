В Сети появилось видео с Иваном Голуновым в больничных стенах. Наручники с него не снимают

Журналист Иван Голунов всё ещё находится в больнице и проходит медицинские обследования. В Интернете 8 июня опубликованы кадры, на которых корреспондента «Медузы» ведут к кабинету хирурга.

Судя по виду, чувствует себя Голунов нехорошо. Несмотря на это, наручники с него не снимают, а передвигается он в сопровождении полиции.



Видео: "МБХ Медиа"

Врач бригады скорой помощи, которая доставила Голунова в больницу, сообщил «Интерфаксу» в субботу о характере травм у журналиста.







«Гематома затылочной области волосистой части головы, множественные ссадины грудной клетки по передней и задней поверхности, ушиб 10-11 ребра, подозрение на закрытую черепно-мозговую травму и подозрение на сотрясение головного мозга», — цитирует медика агентство.

Как сообщает глава международной правозащитной организации «Агора» Павел Чиков, адвокат Ольга Динзе не может дозвониться ни до одного дежурного прокурора (ни района, ни округа, ни города), чтобы оставить жалобу на то, что уже истекли 48 часов с момента фактического задержания Ивана в 14:30 шестого июня, когда на него надели наручники. Защита Голунова считает, что по закону он должен быть отпущен.

Иван Голунов находится в больнице, так как ему стало плохо перед поездкой в суд. У здания медучреждения дежурят машины полиции. Журналисту предъявлено обвинение в незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотических средств в крупном размере. В поддержку Ивана Голунова в Москве, Петербурге, в других городах России и за рубежом проходят одиночные пикеты.