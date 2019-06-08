На ПМЭФ представили «Цифровой двойник» Кронштадта. Пилотный проект для города реализовал МегаФон

В рамках Петербургского международного экономического форума врио губернатора города Александру Беглову представили работающую трехмерную модель управления городом. В качестве примера пилотной зоны, выступил Кронштадт.

Город военно-морской славы раскинулся перед высокими гостями в масштабе 1:500. «Цифровой двойник» предназначен для управления городским пространством, объектами социальной и инженерной инфраструктуры.

«Цифровой двойник» представляет собой единую базу данных – об экологической обстановке, подаче газа, водоснабжении, загруженности дорог, электрификации, услугах здравоохранения и образования. Причем в разных форматах – от фото и видео с датчиков до текстовых документов. Аналитическая платформа помогает синхронизировать и связать воедино все внутренние системы управления городом.

Например, с помощью «Двойника» можно будет построить проектируемое здание сначала на этой модели, оценить его как визуально, так и функционально, прикинув загрузку, услышать мнение жителей, а потом уже с уверенностью в успехе начинать стройку. Или, наоборот, ее отменять.







«На цифровой модели можно проводить любые эксперименты по преобразованию городской среды и только после этого принимать оптимальное решение и воплощать проект в жизнь, – оценил Александр Беглов. – Это новый уровень управления городом».

Работу по оценке приоритетных направлений и внедрению цифровых технологий компания «МегаФон» провела за счет собственных инвестиций. Соответствующее соглашение между Санкт-Петербургом и всероссийским цифровым оператором было достигнуто на прошлом ПМЭФ, в 2018 году.

По словам генерального директора компании Геворка Вермишяна, модель «можно использовать в том числе для градостроительных целей и планирования развития городских территорий, для выявления нецелевого использования земельных участков, что позволит увеличить рост налогооблагаемой базы и доходов местного бюджета, оптимизации инфраструктуры и транспортной сети, прогнозирования влияния различных факторов на состояние городских жителей, выявление и прогнозирование возникновения ЧС».