В Москве убит мастер спорта по греко-римской борьбе. Он заступился за девушку, к которой приставали хулиганы

Мастер спорта по греко-римской Сергей Чуев убит в Москве при попытке защитить девушку от хулиганов. Его тело со следами насильственной смерти найдено в пруду на юго-западе столицы.

Как сообщает ГСУ СКР по Москве, в ночь на 8 июня вблизи пруда на территории парка по улице Южнобутовская обнаружено тело мужчины 1985 года рождения с признаками насильственной смерти. Возбуждено дело по статье 105 УК РФ («Убийство, совершенное группой лиц из хулиганских побуждений»).

Znak.com уточняет, что трое мужчин пристали к девушке возле пруда, распускали руки, трогали ее за юбку. Чуев, проходя мимо, сделал им замечание, после чего хулиганы стали его избивать, а после скинули в пруд. Очевидцы достали тело из воды, пытались привести спортсмена в чувства, но спасти его не удалось. Нападавшие скрылись.

Похожий случай произошёл в Подмосковье 1 июня. Бывший ефрейтор ГРУ Никита Белянкин вступился за избиваемых у паба в деревне Путилово. В результате один из нападавших мужчин ударил его ножом область сердца. Ранение оказалось смертельным. Суд уже арестовал троих предполагаемых зачинщиков драки.





