Фигуристка Медведева получила в свой адрес угрозы в Японии

Анонимную угрозу получила российская фигуристка Евгения Медведева во время гастролей по Японии. Фото злобного послания опубликовал в сторис Instagram трехкратный чемпион США по фигурному катанию Джонни Вейр, коллега Медведевой по ледовому шоу Fantasy on Ice.

«Дьявол! Убирайся вон из Японии! Мы не хотим видеть твое лицо! Вся Япония тебя ненавидит! Возвращайся в Россию!» — написал неизвестный в записке.

Как утверждает Вейер, письмо передал другой фигурист, который тоже выступает в этом шоу.







По словам Медведевой, неоднократно угрозы поступали ей и ранее.

«Спасибо всем за поддержку и теплые слова. Просто хотела сказать, что я абсолютно в порядке и меня это письмо никак не задело и уж тем более не выбило из колеи. Это было не в первый, не во второй и даже не в третий раз», — поделилась Медведева в Instagram сторис.