«Стыд и позор». Борис Гребенщиков высказался в защиту Ивана Голунова

Лидер «Аквариума» Борис Гребенщиков выступил в поддержку задержанного в Москве корреспондента «Медузы» Ивана Голунова. Соответствующее видеообращение выложено на сайте издания.

«Я хочу гордиться Россией. — сказал он. – А то, что происходит сейчас, – это стыд и позор. И пока Ивана не освободят, это будет стыд и позор всей России».

Напомним, ранее в поддержку автора громких расследований против коррупции в России высказался рэпер Оксимирон. Он предложил своим поклонникам вникнуть в суть дела и подписать петицию за освобождение журналиста.





