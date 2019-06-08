С момента задержания Голунова прошло 48 часов. Адвокаты уверены, что полиция должна его отпустить, но этого не происходит

С момента задержания журналиста «Медузы» Ивана Голунова прошло 48 часов. Об этом в своём телеграм-канале сообщил руководитель правозащитной организации «Агора» Павел Чиков 8 июня.

По закону по истечении 48 часов задержанный должен быть отпущен, если ему не продлили срок задержания и не избрали меру пресечения. Однако, как заявил адвокат Голунова Дмитрий Джулай, полиция живёт по другому времени. Они называют официальным временем задержания 3:50 7 июня, то есть на 12 часов позднее, чем это было на самом деле.

Сейчас Иван Голунов находится в больнице, так как ему стало плохо перед поездкой в суд. У здания медучреждения дежурят машины полиции.

Журналисту предъявили обвинение в незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотических средств в крупном размере. В поддержку Ивана Голунова в Москве и Петербурге проходят одиночные пикеты.





