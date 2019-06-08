«Он никакого отношения не имел к наркотикам». Ксения Собчак приехала в Никулинский суд поддержать Голунова

Телеведущая и политик Ксения Собчак приехала к Никулинскому районному суду Москвы, где 8 июня будет продлён срок задержания журналиста «Медузы» Ивана Голунова. Об этом сообщают журналисты в соцсетях.

Перед камерами Собчак ещё раз заявила, что не сомневается в невиновности задержанного, с которым она работала на двух своих проектах.

«Ну конечно же, он никакого отношения не имел к наркотикам, никогда не было даже мысли и возможности это представить. Ваня – тихий профессиональный человек, который занимался серьёзнейшей расследовательской журналистикой. Из-за его расследований отменили два тендера в Москве. Вы можете себе представить?» – обратилась к журналистам Ксения Собчак.







К Никулинскому суду приехала Ксения Собчак. Фото: «МБХ медиа» pic.twitter.com/mGzN7aAFsv — МБХ Медиа (@MBKhMedia) 8 июня 2019 г.

По последней информации, следователи намерены просить суд продлить срок задержания Голунова ещё на 72 часа. По пути в суд журналисту стало плохо, и его направили в больницу. У него подозрение на перелом рёбер, сотрясение головного мозга, гематомы. О том, как его били, расследователь рассказал в интервью.

Журналисту предъявили обвинение в незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотических средств в крупном размере. В поддержку Ивана Голунова в Москве и Петербурге проходят одиночные пикеты. В субботу, 8 июня, Никулинский суд Москвы собирается избрать Голунову меру пресечения.