Газпром может принять участие в реконструкции теплоснабжения в Колпинском и Пушкинском районах

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер в рамках ПМЭФ-2019 обсудили планы по реконструкции теплосетевого хозяйства Пушкинского и Колпинского районов. Аварийность там вдвое выше средней у ГУП "ТЭК".

Стороны обсудили формат частно-государственного партнерства по проекту реконструкциии. Наиболее перспективным является формат концессии. Будет разработана дорожная карта для оценки возможного участия Газпрома.

Ранее сообщалось, что больным местом предприятия остается пригородная зона, где ГУП не может приступить к реконструкции доставшегося ему тяжелого наследства «Пушкинского ТЭК» из-за его банкротства. При общей удельной повреждаемости труб в 0,81 дефекта на 1 км, в пригородной зоне насчитывается почти 2 дефекта.

В 2004 – 2014 годах за счет средств Газпрома была проведена реконструкция систем теплоснабжения в пяти городских районах – Петроградском, Курортном, Петродворцовом, части Центрального и Адмиралтейского.





