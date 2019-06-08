Следователи попросят о продлении на 72 часа срока задержания Голунова

Представители следствия намерены в субботу просить Никулинский районный суд Москвы продлить срок задержания Ивану Голунову на 72 часа. Об этом 8 июня сообщает РБК со ссылкой на Ивана Колпакова, главного редактора издания «Медуза», в котором работает журналист.

В субботу, 8 июня, Никулинский суд Москвы собирается избрать Голунову меру пресечения. Журналисту уже предъявили обвинение в незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотических средств в крупном размере. В отделе полиции, где предъявляли обвинение, журналисту стало плохо, сообщил его адвокат. Позднее стало известно, что Голунова повезли в больницу. У него подозрение на перелом рёбер, сотрясение головного мозга, гематомы. О том, как его били, расследователь рассказал в интервью.

В поддержку журналиста проходят пикеты, собираются подписи.





