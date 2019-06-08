МВД: Голунов направлен в медучреждение для обследования

Вместо Никулинского суда Москвы, где планировалось начало заседания по делу журналиста «Медузы» Ивана Голунова, обвиняемый был направлен в медицинское учреждение — для обследования. Об этом информирует ГУ МВД по Москве.

«Задержанный по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 30 и 228.1 УК РФ, обратился с жалобами на плохое самочувствие, – говорится в сообщении. - Ему была вызвана скорая помощь. По результатам осмотра врачами скорой помощи принято решение о направлении задержанного в медицинское учреждение для проведения обследования».

Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов уточняет, что Голунов направлен в 71-ю больницу, куда приехали и они с Дмитрием Муратовым. Ранее оба редактора пытались поручиться за журналиста-расследователя, однако канцелярия оказалась закрыта и не приняла их документы.

Незадолго до известия об отправке в больницу сообщалось о том, что срок задержания корреспондента планируется продлить до 72 часов.

Напомним, в поддержку задержанного автора расследований о коррупции в России проходят пикеты его коллег в различных городах России.





