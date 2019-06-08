Калви не вернут денег за бейдж. Советник президента объяснил, почему он мог и не платить

Советник президента Антон Кобяков на финальной пресс-конференции по итогам Петербургского экономического форума прокомментировал дело основателя Baring Vostok бизнесмена Майкла Калви. По словам чиновника, за то, что он не попал на форум, деньги ему не вернут.

«Вы правила читали?» – уточнил он у журналиста, спросившего, вернут ли Калви деньги за купленный пакет участника.

«Человек хочет денег... Он заплатил, думал, что выпустят. Но не выпустили. На что надеялся, непонятно», – заметил Кобяков.

Он подчеркнул, что организаторы все же предусмотрели возможность для Калви стать участником: «В онлайн режиме он мог участвовать в любых сессиях бесплатно. Мог и не платить», – добавил представитель Кремля.







У Майкла Калви был оплачен пропуск на форум, но бизнесмена не отпустили на мероприятие из-под домашнего ареста. Несмотря на отсутствие Калви, его дело активно обсуждалось на ПМЭФ. Так, глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин посчитал, что случившееся с инвестором стало «шоком для российской экономики». Бизнесмен Олег Тиньков заявил, что ему «стыдно» за дело Калви, фонд которого он охарактеризовал как один из немногих «венчурных» на территории РФ.

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