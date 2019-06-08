Из-за патронов в «Ленд Ровере» при въезде на ПМЭФ президенту крупной IT-компании придется защищать водителя. У того не все в порядке с памятью

Забывчивость водителя испортила бизнесмену планы на Петербургский международный экономический форум.

Как «Фонтанка» сообщала ранее, утром 7 июня в пункте пропуска на ПМЭФ в районе дома 84 по Петербургскому шоссе полиция остановила для досмотра «Ленд Ровер», в багажнике которого были найдены 50 мелкокалиберных патронов от нарезного оружия.

По данным нашего издания, владельцем машины является 55-летний Дмитрий Алтухов – президент московской фирмы «Интерпроком», занимающийся программным обеспечением.

«Фонтанке» известно, что после возбуждения уголовного дела по статье 222 УК («Незаконная перевозка боеприпасов») дознаватель допросил Алтухова в качестве свидетеля. Что касается 45-летнего водителя Кувшинова, то он признал вину, сообщив, мол, эти патроны он нашел еще зимой в Московской области, хотел выкинуть, но забыл. Заметим, один из доводов его был убедителен: он бы не повез их в Петербург, понимая, что машину обязательно будут досматривать.

По информации «Фонтанки», сегодня водитель имеет статус подозреваемого, с него взято обязательство о явке, сам же он вместе с работодателем Алтуховым находится уже в столице.





