«За подтасовку фактов есть статья». Советник президента Кобяков прокомментировал дело Голунова

На финальной пресс-конференции, посвящённой Петербургскому экономическому форуму, советника президента Антона Кобякова спросили о деле журналиста «Медузы» Ивана Голунова. Корреспондент издания Znak поинтересовалась, как можно говорить об экономической стабильности, когда журналиста, выявляющего проблемы общества и коррупцию, задерживают и обвиняют в сбыте наркотиков, публикуя фотографии обысков даже не из его дома, но представляя их как домашнюю нарколабораторию.

«За обман и за подтасовку фактов есть статья. Те, кто это делает, за это ответит», – заметил Кобяков. Он обещал тщательно ознакомиться с информацией о деле Голунова, но подчеркнул, что это не его профессиональная сфера.

«У нас существует презумпция невиновности. Помните, у нас был представитель СК, который, когда ещё не поймали никого, он уже сказал, что они виноваты. Но он же больше не работает. Да, ДТП к сожалению иногда случаются», – заключил он, добавив, что Юрий Чайка держит расследование под контролем.

8 июня Ивану Голунову было предъявлено обвинение в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Автору громких расследований о коррупции в России грозит от 10 до 20 лет лишения свободы. Пикеты в поддержку Голунова проходят в разных городах России, у здания Никулинского суда Москвы собираются люди. По информации правозащитника Павла Чикова, следователь запрещает госпитализацию Ивана, у которого сотрясение мозга и подозрение на перелом рёбер (о том, как его били, Голунов рассказал в интервью), и собирается ехать с ним в суд, чтобы ходатайствовать о продлении задержания на 72 часа.





