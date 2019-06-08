«Никто не заметил, как Тереза Мэй ушла в отставку». Советник президента Кобяков рассказал про итоги ПМЭФ

Советник президента Антон Кобяков подвёл итоги Петербургского экономического форума. Как сообщает 8 июня с полей форума корреспондент «Фонтанки», он остался доволен масштабами мероприятия и тем, что событие затмило собой мировые новости.

«Никто не заметил, как Тереза Мэй ушла в отставку, так силён наш форум. Как пришла, так и ушла – незаметно», – заметил он.

По словам Кобякова, форуму уже тесно в "Экспофоруме", и в следующем году планируется построить ещё четыре павильона.

В ПМЭФ приняли участие 1300 иностранных компаний и 2,5 тысячи российских. Освещали его 4814 журналистов. На форуме было заключено 650 соглашений на 3,1 трлн рублей.







Поразила Кобякова и культурная программа. Он предложил ежегодно в Петербурге в период белых ночей проводить концерты под открытым небом. «Такой летний голубой огонёк», – описал он.

В Петербург на форум, по словам советника президента, приехали большие международные делегации. Самой большой стала китайская – 1072 человека. Второй стала американская – 520 человек. Из Британии приехали порядка 300 человек. «Хоть тренировались весь год с именем России на устах, но приехали», – подчеркнул чиновник.