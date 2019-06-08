«На моей груди была нога оперативника». Иван Голунов рассказал, как его били

Иван Голунов рассказал, как происходило его задержание, и в какие моменты к нему применили физическую силу. С обвиняемым в покушении на сбыт наркотиков говорила член Общественной наблюдательной комиссии Когершын Сагиева, беседа проходила в изоляторе временного содержания. Первое интервью журналиста «Медузы» после задержания 8 июня опубликовал телеканал «Дождь».

По словам журналиста, ему передали продукты и сводили в душ, а про еду он сам вспомнил только после того, как его об этом спросила член комиссии. Допросы, экспертизы и очные ставки продолжались в течение 30 часов, после чего журналист был отправлен на медосвидетельствование.

Голунов рассказал о применении к нему физической силы. По его словам, после досмотра он получил удар по голове — когда стал требовать адвоката.

«Сотрудник рассердился и ударил дважды по виску, но не сильно, наверное, это называется "несдержанность", — говорит Голунов. — А ушибы груди и спины я получил чуть позже, когда меня все же привели на экспертизу».







Журналист упомянул, что в медцентре после экспертизы «вцепился в лавочку» и его потащили, и где-то на поручне лестницы остались его часы.

«После я лежал на асфальте, на моей груди была нога оперативника, чтобы не сбежал», — вспоминает он.

Корреспондент «Медузы» признал, что ему не угрожали после ареста — но и позвонить не давали. При этом о широкой поддержке коллег он узнает урывками, так как связи с внешним миром нет.

Напомним, 8 июня в Никулинском суде задержанному должна быть избрана мера пресечения. По данным правозащитника Павла Чикова, уже две бригады скорой помощи настаивают на госпитализации Голунова — у него подозрение на перелом ребер и сотрясение мозга. Ему может грозить от 10 до 20 лет лишения свободы. За Голунова пытались поручиться главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов и бывший главред «Новой Газеты» Дмитрий Муратов — документы не смогла принять неработавшая канцелярия, их передали адвокатам. Также в поддержку журналиста высказались рэперы Оксимирон и Птаха.