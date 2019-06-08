Отдых на пляже Ласковый лучше отменить. К берегу прибило сотни мёртвых ершей

читательница "Фонтанки" Дарья

Побережье Финского залива в Курортном районе Петербурга оказалось усеяно мёртвой рыбой. Пользователи соцсетей опубликовали жуткие снимки разлагающихся ершей, сделанные на пляже Ласковый 8 июня.

Как сообщают читатели «Фонтанки» , служба 112 оповещена, но никакой реакции пока нет.

Что стало причиной массовой гибели рыбы – пока неизвестно. «Фонтанка» направила запрос в Росприроднадзор. Очевидцы предполагают, что мор может быть связан с жарой. Часть комментаторов уверена, что виной всему сброс отходов в акваторию.







Такое периодически происходит в Финском заливе. Например, о гибели рыбы «Фонтанка» писала в 2013 году. Тогда история заинтересовала природоохранную прокуратуру. В качестве одной из вероятных причин назывался залповый сброс в воду вредных веществ. Также экологи говорили о том, что к гибели рыбы могло привести использование браконьерами электроудочек. В 2018 году мёртвых ершей нашли у нового порта в районе Васильевского острова.