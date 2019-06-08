Правозащитник: У журналиста Ивана Голунова сотрясение мозга и подозрение на перелом ребер, в госпитализации отказывают

Руководитель Международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков в телеграм-канале 8 июня опубликовал сообщение по итогам своего общения с врачом «скорой».

«У Голунова подозрение на перелом ребер, сотрясение головного мозга и гематома. Нужен рентген и госпитализация», – резюмирует он.

При этом в госпитализации мужчине отказывают — такое решение, по сведениям правозащитника, принял начальник следственной части Евгений Машин.

Ранее Чиков сообщил, что задержанному журналисту «Медузы» стало плохо в отделе полиции.

Напомним, на 8 июня назначен суд, на котором должна быть избрана мера пресечения Ивану Голунову. Пикеты в поддержку Голунова проходят в разных городах России, у здания Никулинского суда Москвы собираются люди. Автору громких расследований о коррупции в России грозит до 10 до 20 лет лишения свободы. Ему были предъявлено обвинение в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере.





