Днем не есть, газировку не пить. Пока Петербург бьет температурные рекорды, Роспотребнадзор дает рекомендации по защите от жары

Роспотребнадзор 8 июня опубликовал рекомендации гражданам, что и когда есть, пить в аномальную жару.

«Повышенная температура, как на открытой местности, так и в помещениях может негативно отражаться на состоянии здоровья людей, в первую очередь пожилых и детей, – напоминают в ведомстве. – Это может приводить к обострению хронических заболеваний, а в ряде случаев к перегреву организма и резкому ухудшению здоровья».

В частности, Роспотребнадзор, рекомендует снизить до минимума физические нагрузки, не носить одежду с тугим воротом и вообще одеваться легко, свести к минимуму употребление мяса, заменив его рыбой или морепродуктами, есть меньше копченого, жареного и скоропортящегося.

Из менее очевидного — специалисты советуют исключить приемы пищи в самое жаркое время дня, перенеся их на утро и вечер, а напитки пить негазированные, без сахара и алкоголя, выпивая до полутора литров жидкости в сутки.







Ну и, естественно, купаться нужно только там, где разрешено, магазины выбирать с кондиционерами, а на транспорте ездить меньше — или когда жара спадет. Очевидно, если есть возможность принять днем душ — лучше это сделать.

Ранее стало известно, что 7 июня 2019 года в Петербурге был зафиксирован температурный рекорд. Столбик термометра достиг +30,8 градуса. Предыдущий рекорд был установлен в 1988 году — тогда город пережил жару в +29,8 градуса. Сегодня, 8 июня, утверждают в Росгидромете, в Петербурге велика вероятность нового рекорда.